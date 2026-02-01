Un violento atentado criminal sacudió la mañana del sábado al distrito de Los Aquijes, en la provincia de Ica, luego de que el alcalde Edward Amoroto Ramos fuera atacado a balazos por sujetos desconocidos en el sector El Huarangal.

Ataque criminal

De acuerdo con las primeras versiones, el atentado ocurrió de forma repentina cuando el burgomaestre se encontraba supervisando obras municipales en la zona, actividad que realizaba con frecuencia de manera personal. En ese momento, individuos no identificados, presuntamente a bordo de una motocicleta lineal, se aproximaron al lugar y abrieron fuego directamente contra el alcalde, para luego huir rápidamente con rumbo desconocido.

Tras el ataque, Edward Amoroto fue auxiliado de inmediato y trasladado de urgencia al Hospital Regional de Ica, donde ingresó al área de Trauma Shock. El personal médico confirmó que el alcalde presentaba heridas de bala en la pierna y en el tórax, siendo esta última de mayor gravedad debido al compromiso de órganos vitales.

Ante la gravedad de las lesiones, el burgomaestre fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia, la cual se desarrolló durante varias horas. Luego de la operación, el alcalde permanece internado bajo estricta vigilancia médica, con estado de salud delicado y pronóstico reservado, según informaron fuentes hospitalarias.

La regidora Liseth Cortez indicó que el ataque fue directo contra la autoridad edil y descartó que se tratara de un hecho fortuito. Detalló que el alcalde inspeccionaba obras como un polideportivo, un parque infantil y trabajos de mejoramiento vial en El Huarangal, y que no se tenía conocimiento previo de amenazas en su contra.

Según testimonios, se habrían escuchado al menos cuatro disparos, de los cuales dos impactaron en el cuerpo del alcalde. En el lugar del atentado se hallaron rastros de sangre, mientras que se investiga si existían cámaras de videovigilancia que permitan identificar a los atacantes y reconstruir la secuencia del hecho.

La Municipalidad Distrital de Los Aquijes emitió un comunicado oficial informando a la población sobre el atentado contra la vida del alcalde, señalando que el ataque ocurrió mientras cumplía labores de supervisión de obras y trabajos de limpieza. El pronunciamiento fue acompañado de mensajes de solidaridad por parte de vecinos, autoridades y organizaciones locales.

Por su parte, el regidor Luis Abilio Rodríguez Vilca expresó su profunda preocupación por lo ocurrido y advirtió que la inseguridad en el distrito ha alcanzado niveles alarmantes. Señaló que este atentado no solo pone en riesgo a las autoridades, sino también a funcionarios, trabajadores municipales y ciudadanos en general.

La Policía Nacional del Perú inició de inmediato las investigaciones correspondientes para identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado y determinar el móvil del ataque. Las diligencias incluyen la recolección de indicios balísticos, entrevistas a testigos y el análisis de grabaciones de seguridad en la zona.

Hasta el cierre de este informe no se han reportado detenidos. Mientras tanto, la población de Los Aquijes permanece en estado de alerta y exige mayor presencia policial y acciones concretas frente a un atentado que ha vuelto a encender las alarmas sobre la grave crisis de inseguridad que enfrenta la región Ica.

