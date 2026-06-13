La trayectoria de David Beckham sumó un nuevo reconocimiento con la inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El exjugador inglés fue distinguido en una ceremonia realizada en Los Ángeles, donde estuvo acompañado por familiares y amigos cercanos.

El evento congregó a numerosos admiradores y medios de comunicación que acudieron al boulevard de Hollywood para presenciar el homenaje. La distinción también destacó el impacto que tuvo Beckham en el fútbol estadounidense durante su etapa en LA Galaxy y posteriormente como impulsor de Inter Miami CF.

Durante la actividad, el exdeportista asistió junto a tres de sus cuatro hijos y a su esposa, Victoria Beckham.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los presentes fue la muestra de afecto que compartió la pareja frente al público.