La trayectoria de David Beckham sumó un nuevo reconocimiento con la inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
El exjugador inglés fue distinguido en una ceremonia realizada en Los Ángeles, donde estuvo acompañado por familiares y amigos cercanos.
El evento congregó a numerosos admiradores y medios de comunicación que acudieron al boulevard de Hollywood para presenciar el homenaje. La distinción también destacó el impacto que tuvo Beckham en el fútbol estadounidense durante su etapa en LA Galaxy y posteriormente como impulsor de Inter Miami CF.
Durante la actividad, el exdeportista asistió junto a tres de sus cuatro hijos y a su esposa, Victoria Beckham.
Uno de los momentos que más llamó la atención de los presentes fue la muestra de afecto que compartió la pareja frente al público.
No dejes de leer:
- Actas electorales del extranjero dieron más de 70 mil votos a Keiko
- Keiko: “Si impugnan, que paguen sus tasas”
- Pedido de JP de anular 2399 mesas es rechazado
- Simpatizantes de Juntos por el Perú marchan frente al JNE en defensa de sus votos (FOTOS)
- Martín Vizcarra: Poder Judicial programa audiencia de apelación para agosto de 2026
- Segunda vuelta: Cancillería aclara que ley no contempla envío digital de actas electorales