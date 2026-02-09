La institución educativa Santa Ana de Chincha otorgó Premio Excelencia a sus tres alumnas de la Promoción 2021 – 2025 “Liliana Acevedo Saavedra” quienes desde primero a quinto año del nivel secundaria alcanzaron los más altos puntajes.

Esfuerzo y dedicación

Las egresadas reconocidas son Kiara Ventura Flores del 5to F, con el primer lugar; Alejandra Llerena Aguirre del 5to A, segundo puesto, y Noemí Tornero de la Cruz del 5to D en tercer puesto.

Además, el director Miguel Saravia entregó medalla a Kiara Ventura por haber ingresado aún desde el colegio a las universidades San Luis Gonzaga de Ica, Federico Villareal y otras tres instituciones superiores. Asimismo, reconoció su esfuerzo y dedicación demostrado durante los cinco años como alumna del Santa Ana.

VIDEO RECOMENDADO