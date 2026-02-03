El talento local del arte urbano fue celebrado este fin de semana en Ica durante la ceremonia de premiación del Concurso de Arte Urbano, una iniciativa conjunta entre ICATEC y el Gobierno Regional de Ica. Lejos de ser solo una competencia, el evento se convirtió en una verdadera manifestación de identidad cultural, buscando transformar los espacios de la ciudad mediante el color.

Creatividad y innovación

La máxima distinción de esta edición fue otorgada a Melany Zegarra Calderón, quien se hizo con el primer puesto y un premio de S/ 1.500. Su obra destacó por su técnica impecable y por lograr fusionar la calidez de las raíces iqueñas con la estética de la era digital, ofreciendo un mensaje visual que recuerda que el progreso es auténtico cuando honra sus orígenes.

El segundo lugar correspondió a Edgar Chumbe, reconocido con S/ 1.000, mientras que el tercer lugar fue para Miriam Jiménez, premiada con S/ 500, ambos distinguidos por su alto nivel artístico y creatividad.

El concurso contó con un panel de jurados altamente calificado, compuesto por Luis Peña Pérez, director de la ESFA “Sérvulo Gutiérrez”; Gustavo Huerta, director de DIRCETUR Ica; y Enrique Muñante, referente del muralismo regional. Su experiencia garantizó imparcialidad y rigor técnico en la evaluación de los participantes.

Durante el cierre del evento, Gonzalo Tassano, representante legal de ICATEC, destacó que el arte urbano es una herramienta de transformación social y un motor para el turismo, ya que recuperar los espacios públicos no solo embellece la ciudad, sino que también fortalece el orgullo de pertenecer a la región.

Como parte de la iniciativa, se realizó una muralización en vivo, en la que participaron 15 artistas locales. En sus obras, combinaron elementos de la identidad iqueña con conceptos de modernidad, utilizando el arte como un puente entre la tradición cultural y la transformación digital de los servicios públicos. La actividad permitió visibilizar el potencial creativo de los artistas locales y consolidó un espacio que promueve tanto la innovación como el respeto por las raíces de la región.

