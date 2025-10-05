Las alumnas de la institución educativa emblemática Santa Ana, ganadoras de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología – Eureka 2025, se preparan para representar a la provincia de Chincha en la etapa regional con su proyecto denominado: La Llullucha. El equipo liderado por Alba Avalos y Sol Llerena, participa en la categoría E (Ciencias Sociales) con el trabajo que resalta este alimento ancestral del ande.

Investigación ancestral

Ellas, recopilaron documentación histórica y también viajaron hasta el distrito de San Pedro de Huacarpana, lugar donde crece La Llullucha que a pesar de ser rico en proteínas, calcio, hierro y vitamina B, es poco consumido en la costa. Las escolares para cambiar esta realidad y promover el alimento han preparado varios potajes teniendo como ingrediente a esta alga altoandina comestible.

Con este proyecto obtuvieron el primer lugar en Ciencias Sociales en la fase provincial de la Fencyt y ahora ambas estudiantes del nivel secundaria se preparan junto a la docente Cielo Aguirre para presentar el proyecto en la competencia regional en la que participan colegios públicos y privados. Alba y Sol representan no solo a su institución, sino también a la provincia en el evento programado para el próximo 10 de octubre.

