El general PNP Daniel Jares Reyme, jefe de la Región Policial Piura, pidió al gobernador regional Luis Neyra y a los alcaldes de la región, invertir en cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial para las ciudades con la finalidad de ayudar a combatir la delincuencia en esta parte norte del país.

El oficial indicó que ha sostenido reuniones con la autoridad regional y los burgomaestres. “Yo me he reunido ya con el gobernador (Neyra) y con los alcaldes, porque es importante que inviertan en tecnología y la compra de cámaras de videoviglancia con inteligencia artificial, ya que eso nos ayuda mucho al momento que nosotros podamos realizar nuestras investigaciones” indicó el oficial Jares.

Explicó la importancia de estos equipos para las investigaciones que realizan. “Gracias a las cámaras (de vigilancia), hemos descubierto un caso muy importante y capturado a personas. Pero si tuviéramos más cámaras, más inteligencia artificial en este departamento, bajaríamos considerablemente la incertidumbre, como lo están haciendo algunos distritos de Lima Metropolitana”, dijo.

Por otro lado, el jefe de la Región Policial de Piura señaló que ha reforzado los patrullajes y se refirió al crimen de Jorge Avendaño Ontaneda, que fue secuestrado en Sullana, asesinado y abandonado en Piura. Señaló que este crimen fue cometido por bandas organizadas y contratadas para tal fin.

“Estamos reforzando los servicios de patrullaje a pie y motorizado, sin embargo, cuando estos sujetos ya tienen el objetivo de matar a una persona, contratan a estas bandas profesionales, como ha sido el homicidio de esta persona (Avendaño) en Sullana, donde lo secuestraron y, posteriormente, al parecer, habría sido torturado y al final victimado. Estas son bandas preparadas para poder cometer estos hechos delictivos”, indicó el general Daniel Jares.