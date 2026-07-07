En un operativo de inteligencia, agentes del Escuadrón Verde – Grupo Terna de la Región Policial Ica desarticularon a la presunta banda criminal denominada “Los Atracadores del Centro”, logrando la captura de dos de sus supuestos integrantes y la recuperación de dos vehículos que registraban requisitoria por robo. La intervención se realizó la mañana del pasado jueves 2 de julio en un inmueble de la asociación de vivienda Tierra Nueva, en el distrito de Parcona.

Golpe policial

La acción policial se ejecutó alrededor de las 9:45 de la mañana como parte de las labores de indagación orientadas a combatir el mercado ilegal de vehículos robados. Durante el allanamiento, los efectivos ingresaron al predio ubicado en la manzana A, grupo G, lote 11, donde ubicaron a los presuntos implicados y aseguraron diversas evidencias relacionadas con la investigación.

Los detenidos fueron identificados como Daniel Alcides Gamonal Quispe (31) y Rodolfo Alonso Galindo Siguas (23), quienes son investigados por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada. Ambos quedaron bajo custodia policial mientras continúan las diligencias correspondientes.

Durante el operativo, la Policía recuperó un mototaxi marca Bajaj, color rojo, de placa 1292-TX, y un automóvil Hyundai EON, color gris, de placa F9E-175, ambos con requisitoria vigente por robo. Asimismo, los agentes incautaron otro mototaxi Bajaj de placa Y1-9918, cuya situación será materia de investigación.

Además de las unidades vehiculares, el personal policial decomisó dos teléfonos celulares marca Honor, uno de color celeste, modelo REA-NX9, y otro de color negro, equipos que serán sometidos a peritajes como parte de las investigaciones para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos.

Los intervenidos, junto con los vehículos recuperados y las especies incautadas, fueron puestos a disposición de la unidad especializada para continuar con las investigaciones bajo la conducción del Ministerio Público. Será la autoridad fiscal la encargada de determinar la situación jurídica de los investigados y establecer su presunta participación en otros delitos contra el patrimonio.

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