Aterrada y con golpes diversos en el cuerpo terminó una menor de edad al caer por un buzón que no contaba con su tapa respectiva. El caso ocurrió en la vía principal del distrito de Chincha Baja, altura del colegio Juan XXIII. Las personas que se percataron del accidente ayudaron a la niña a salir del orificio para que reciba atención médica. También invocaron a los responsables del mantenimiento de los buzones que brinden apoyo para la pequeña.

Cae a buzón

Uno de los testigos relató que la niña bajó de un auto de servicio colectivo y al momento que empieza a caminar cae al buzón de aproximadamente un metro. Ella no habría advertido el peligro por la falta de una adecuada señalización en el área. Tanto el conductor como los pasajeros y vecinos de los alrededores fueron en su ayuda. La agraviada presentaba golpes producto de la repentina caída y además estaba asustada.

La menor recibió apoyo para salir del agujero, y quedar al cuidado de sus familiares. Los moradores exhortaron la colocación inmediata de la tapa en el buzón para evitar otros accidentes, con mayores consecuencias y es que la abertura deja expuesto además dos puntas de fierro, que puedan causar daño físico. Cabe señalar que en otros sectores han ocurrido hasta accidentes de tránsito por la falta de tapas sumado a la no señalización del peligro.

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