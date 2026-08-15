Pedro Garay se convirtió en el nuevo director técnico de Sporting Company SA, en un momento que reúne experiencia, jerarquía e historia. El estratega llega como vigente campeón de la Liga 3, tras haber conducido a Sport Huancayo II al título de esa categoría en 2025 y lograr el ascenso a la Liga 2, campaña que le valió el premio a Mejor Entrenador de la Liga 3 2025.

Garay es una figura de peso en el fútbol peruano. Como jugador, fue capitán de Sporting Cristal y conquistó tres campeonatos nacionales consecutivos (1994, 1995 y 1996), además de disputar la final de la Copa Libertadores de 1997.

Su comando técnico en Arequipa estará integrado por Blas Montiel como asistente técnico y Francisco Muñoz como preparador físico. El objetivo es afrontar esta nueva etapa y fortalecer al plantel para competir en lo más alto.

“Estoy orgulloso porque a mí me parece que estoy en mi casa; las iniciales SC me llevan muchos recuerdos y agradezco a la directiva que me trajo. Con estos muchachos vamos a trabajar con el objetivo claro de salir campeón”, expresó el estratega.

La llegada del nuevo DT coincidió con los festejos por el aniversario de Arequipa: jugadores, comando técnico y trabajadores del club compartieron una jornada de confraternidad al estilo characato para darle la bienvenida.