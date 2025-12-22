Los efectivos que integran la Unidad de Salvataje y Rescate en Medio Acuático comenzaron labor en las playas del litoral chinchano, donde se espera la llegada de miles de visitantes.

Cuidando las vidas

El servicio será prestado durante la temporada de verano desde el balneario Las Totoritas (Grocio Prado), hasta Lurinchincha – El Manantial (Chincha Baja). El personal fue puesto a disposición de las comisarias con jurisdicción de playa y estarán desde la mañana cuidando la vida de los bañistas.

En ese sentido, se recomendó a los visitantes no ingresar al mar luego de haber ingerido licor, no descuidar a los niños, así como respetar las indicaciones de los salvavidas y las banderas.

Cabe mencionar que en la provincia de Chincha los lugares más concurridos son Las Violetas (Tambo de Mora) y Las Totoritas, que los fines de semana recibe a miles de personas.

