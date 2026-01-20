El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, lideró la primera sesión extraordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), en la que se evaluó el estado situacional de la seguridad ciudadana en los distritos y provincias declaradas en emergencia mediante el Decreto Supremo N.° 148, del 24 de diciembre de 2025.

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, destacó el trabajo articulado entre las instituciones del Estado y reafirmó el compromiso regional con la seguridad ciudadana.

“Desde el Gobierno Regional vamos a seguir brindando todo el apoyo logístico necesario para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continúen desarrollando operativos firmes y sostenidos en beneficio de nuestra población”, señaló.

En la sesión se acordó la conformación y repotenciación de los comités establecidos en los decretos supremos vigentes, entre ellos el Comando de Coordinación Operativa Unificada, el Comité de Inteligencia, el Comité de Fiscalización, el Comité de Comunicación Estratégica y los comités de coordinación distrital, con el objetivo de optimizar la respuesta articulada frente al estado de emergencia.

En ese marco, el gobernador Luis Neyra subrayó la importancia de consolidar el trabajo conjunto entre el Gobierno Regional, los gobiernos locales y las fuerzas del orden. “La seguridad ciudadana es una tarea compartida y permanente; por ello, seguiremos fortaleciendo los Coresec, Coprosec y Codisec para que esta articulación se convierta en una política sostenida en toda la región”, afirmó.