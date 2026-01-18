El personero legal de la agrupación Dignidad Universitaria advirtió un supuesto conflicto de intereses en la Universidad Nacional de Piura (UNP) pues el doctor Enrique Cáceres Florián está como rector encargado y candidato al mismo tiempo.

De acuerdo con los oficios enviados el pasado 12 de enero de 2026 al Comité Electoral, Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y a la Oficina de Control Interno (OCI) de la Universidad Nacional de Piura, el personero legal de Dignidad Universitaria señaló un posible incumplimiento del Reglamento Electoral vigente en el marco del proceso electoral complementario de rector de la UNP.

“Mediante sentencia emitida en un proceso constitucional de Acción de Amparo, se ha dispuesto la continuación del proceso electoral, restituyendo su plena vigencia jurídica. En dicho contexto, el doctor Enrique Cáceres, actual rector encargado de la UNP, mantiene la condición de candidato en el proceso electoral en curso”, dice el documento dirigido a la Oficina de Control Interno.

Sustentan esta medida en el Artículo 18, numeral 3, del Reglamento Electoral del CEUNP, donde señalan que las autoridades en ejercicio que postulan a las elecciones deben acreditar licencia al cargo (en ese entonces encargado al rectorado de la UNP) hasta la proclamación de resultados. Sin embargo, al haberse reactivado el proceso electoral por mandato judicial y no constando públicamente la acreditación de dicha licencia, se configura una situación objetiva que amerita verificación y control.

Para ello, solicitan a las autoridades pertinentes se tome de conocimiento formal y se actúe de acuerdo con sus atribuciones y se evalúe las acciones necesarias y pertinentes en el marco de la legalidad, neutralidad y legitimidad del proceso electoral desarrollado en la casa superior de estudios de Piura.