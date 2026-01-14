Luego que el Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura (UNP) presentó la apelación a la sentencia de la acción de amparo, la agrupación “Dignidad Universitaria” solicitó la ejecución anticipada de la mencionada resolución.

El abogado de la agrupación “Dignidad Universitaria”, Óscar Durand, explicó que, tras la presentación de la apelación por parte del Comité Electoral a la sentencia de la acción de amparo emitida por el Juzgado Civil de Castilla que preside la jueza, Tania Castillo Domínguez, ellos presentaron el último viernes 9 de enero la solicitud de la ejecución anticipada.

“Nosotros hemos presentado la solicitud de la ejecución anticipada, que es la ejecución inmediata de la sentencia en este caso, una figura del código procesal constitucional. A partir de ese requerimiento que se nos otorga la ejecución anticipada, recién es que ya se le va a empezar a correr los cinco días de plazo para que ellos se puedan pronunciar bajo apercibimiento de ser denunciado por desacato o desobediencia a la autoridad”, explicó Durand.

Subrayó que la apelación a la sentencia será resuelta por la Sala Constitucional y la solicitud de la ejecución anticipada si la tendrá a cargo la jueza del Juzgado Civil de Castilla, Tania Castillo Domínguez.

“Una cosa es la apelación de sentencia que se eleva para que la resuelva una Sala Constitucional, pero la ejecución de la sentencia ya se viene dando por parte del juzgado que tiene cargo, en este caso de Castilla, que no tiene nada que ver con el tema de la apelación, porque pueden correr al mismo tiempo ambos pedidos, pero de diferente manera…el hecho de que ellos apelen, no suspende la ejecución anticipada que pueda otorgarnos la juez”, subrayó Durand.

Recordemos que la apelación a la sentencia que emitió el Juzgado de Castilla fue presentada el 6 de enero por parte del Comité Electoral.