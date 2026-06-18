Delincuentes dispararon a su víctima cuando se encontraba en su vehículo en compañía de su niña, a quien iba a llevar al jardín. Vecinos indicaron que escucharon unos 20 disparos./ Foto: Johnny Aurazo
Delincuentes dispararon a su víctima cuando se encontraba en su vehículo en compañía de su niña, a quien iba a llevar al jardín. Vecinos indicaron que escucharon unos 20 disparos./ Foto: Johnny Aurazo

El crimen organizado sigue bañando de sangre las calles de . Esta vez, sicarios dispararon unos 20 balazos contra el vehículo en donde se encontraba su víctima en compañía de su niña, a quien iba a llevar al jardín.

Este nuevo hecho de sangre ocurrió pasadas las 8 de la mañana de hoy, jueves, en el pasaje 6 de la avenida Huamán, en el distrito de Víctor Larco. Según las primeras informaciones, delincuentes aprovecharon que Giancarlo Andree Cruz Neyra, conocido como “Fito”, estacionó su camioneta frente a la puerta de su casa para atacarlo.

Testigos indicaron que luego de perpetrar el crimen, los asesinos corrieron hacia una camioneta que los esperaba a unos 50 metros del lugar.

Malherido, Cruz fue trasladado a una clínica local, en donde los médicos solo certificaron su deceso. En tanto, su niña habría salido ilesa del ataque.

Al lugar llegaron peritos de criminalística de la Policía y agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes recabaron testimonios de vecinos y recogieron imágenes de cámaras de seguridad que captaron el atentado.

Por la modalidad del ataque, los efectivos no descartan que este ataque guarde relación a alguna venganza.

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