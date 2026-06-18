El crimen organizado sigue bañando de sangre las calles de Trujillo. Esta vez, sicarios dispararon unos 20 balazos contra el vehículo en donde se encontraba su víctima en compañía de su niña, a quien iba a llevar al jardín.

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Este nuevo hecho de sangre ocurrió pasadas las 8 de la mañana de hoy, jueves, en el pasaje 6 de la avenida Huamán, en el distrito de Víctor Larco. Según las primeras informaciones, delincuentes aprovecharon que Giancarlo Andree Cruz Neyra, conocido como “Fito”, estacionó su camioneta frente a la puerta de su casa para atacarlo.

Testigos indicaron que luego de perpetrar el crimen, los asesinos corrieron hacia una camioneta que los esperaba a unos 50 metros del lugar.

Malherido, Cruz fue trasladado a una clínica local, en donde los médicos solo certificaron su deceso. En tanto, su niña habría salido ilesa del ataque.

Al lugar llegaron peritos de criminalística de la Policía y agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes recabaron testimonios de vecinos y recogieron imágenes de cámaras de seguridad que captaron el atentado.

Por la modalidad del ataque, los efectivos no descartan que este ataque guarde relación a alguna venganza.