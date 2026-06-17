Durante un operativo denominado “Triangulo de las Bermudas”, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), capturaron a dos presuntos integrantes de una organización criminal que operaba en una mina ilegal en el centro poblado Los Cedros.

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Aunque no se ha revelado las identidades de los detenidos, los agentes del orden informaron que se les incautó un fusil, una pistola y 200 municiones.

Por acciones de inteligencia se supo que estos individuos en complicidad con otros presuntos delincuentes y mineros ilegales operaban en una mina en el centro poblado Los Cedros. Para detenerlos se desplegó el plan operativo “Triangulo de las Bermudas”.

Las fuerzas combinadas rodearon el lugar y lograron detener a dos sospechosos. El resto logró huir escondiéndose entre las montañas.

Este accionar se llevó a cabo en el marco de la ampliación del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno, a través del Decreto Supremo N.º 084-2026-PCM, el cual tiene vigencia desde el 5 de junio al 5 de agosto del presente año.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Mientras siga en vigencia el estado de emergencia se sigue suspendiendo el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.