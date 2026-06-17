Durante un operativo ejecutado en el distrito de Florencia de Mora, provincia de Trujillo, la Policía detuvo al ciudadano venezolano Moisés Enmanuel Velásquez Irazaval, cuando se desplazaba en una motocicleta robada.

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Los agentes del orden patrullaban la calle El Progreso, cuando vieron que el sospechoso trató de burlar el control policial y aceleró la marcha de la moto que conducía.

Al perseguirlo e interceptarlo, el hombre seguía mostrando una reacción evasiva. Cuando los efectivos indagaron sobre la procedencia de la moto de placa N° 5052-DT se percataron que había sido reportada como robada a una ciudadana.

Ante la flagrancia delictiva se procedió a su detención y ahora es investigado por receptación agravada. Además, en el registro personal se le incautó una varilla de fierro en forma de “T” con punta afilada conocida como “peine”, la misma que es usada para cometer robos y forzar cerraduras de vehículos.