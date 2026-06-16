Un operativo conjunto entre el Ministerio Público, el Área de la Policía Fiscal y Estafas de Trujillo y la Unidad Funcional de Regulación en Medicamentos, Insumos y Drogas (Ufremid) permitió intervenir una botica en donde se habrían estado vendiendo fármacos vencidos.

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La redada se dio en el establecimiento “Lucas Farma”, situado en la cuadra 12 de la avenida Revolución, en la urbanización Gran Chimú, El Porvenir.

La Región Policial La Libertad informó que durante las diligencias se incautó “un lote de medicamentos vencidos que se encontraban exhibidos para la venta al público, sin garantía de conservación ni seguridad sanitaria”.

Además, se detuvo a Nohemí Solorzano Ávalos (40), propietaria del local, quien será investigada por el presunto delito contra la salud pública.