El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) habría comprado avena fortificada que sería de distribución gratuita. La denuncia la realizaron los trabajadores de esa área, quienes se vieron sorprendidos cuando encontraron ese producto en el paquete de alimentos que debían entregarles como parte de sus pactos colectivos del 2025.

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“La canasta ha entrado a un proceso de licitación y el proceso de licitación es para que te vendan productos que no sean de un programa gratuito, productos de primera necesidad comprados. El Segat ha comprado los productos por medio de una licitación pública, pero grande ha sido la sorpresa que la avena que nos han entregado dice ‘programa de vaso de leche, distribución gratuita, prohibida su venta’”, reveló el máximo dirigente de los trabajadores, Charles Paredes.

El Segat adquirió canastas para 932 colaboradores que contenían: 10 kilos de arroz, 5 kilos de azúcar, 3 unidades de 900 miligramos de aceite, 1 kilo de lenteja serrana, 7 conservas de filete de atún y 1 kilo de avena fortificada. Según Paredes, todos estos productos deben valorizar 130 soles.

“Queremos saber cómo llegaron estas bolsas de avena al Segat. Queremos que se investigue esto”, acotó Paredes.

A Fiscalía

Tras el escándalo, Lino Díaz Vásquez, gerente general del Segat, aseguró que después de conocer este hecho procedió a denunciarlo ante el Ministerio Público para que se realicen las investigaciones.

“El proveedor, Santos Miguel Carranza Gutiérrez, tendrá que explicar por qué incluyó este producto”, manifestó.

Agregó que este producto fue entregado a 80 trabajadores. Luego, se suspendió temporalmente. “Hemos puesto de conocimiento esto ante la Primera Fiscalía Provincial”, añadió.

El funcionario, asimismo, confirmó que dispuso que se abran procesos administrativos disciplinarios a los trabajadores encargados de recibir y almacenar los productos. “Se debió verificar qué es lo que estaban recibiendo y si era lo que se había solicitado”, dijo.

También aseguró que el proveedor se comprometió a reemplazar la avena fortificada para cumplir con entregar los víveres a los trabajadores. En tanto, el alimento de distribución gratuita “fue inmovilizado hasta ver lo que disponga la Fiscalía, ya que se presume que su procedencia es ilegal”.