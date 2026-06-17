El Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Unidad de Flagrancia de La Libertad condenó a 30 años de pena privativa de libertad efectiva a Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis por el delito de secuestro agravado en agravio de una bebé de apenas un día de nacida.

La sentencia fue emitida el 12 de junio de 2026 dentro del caso fiscal N.° 4428-2025, informó el Ministerio Público.

Además de la pena de cárcel, el órgano jurisdiccional ordenó el pago de una reparación civil de S/10 mil a favor de la menor agraviada.

La recién nacida fue retirada del Hospital Belén de Trujillo

De acuerdo con las investigaciones, la sentenciada retiró mediante engaños y sin autorización a la bebé de iniciales L.L.M.R. del Hospital Belén de Trujillo, separándola de su madre, Liliana Esther Rafael Quispe.

La menor, que tenía apenas un día de nacida, fue llevada hasta la vivienda de la acusada, donde permaneció retenida.

Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional lograron ubicar y rescatar a la recién nacida, quien fue trasladada nuevamente al establecimiento de salud para continuar con la atención médica correspondiente.

Fiscalía solicitó prisión preventiva tras el hecho

El Ministerio Público informó que, tras conocerse el caso, el fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, Juan Alexander Huamán Rojas, solicitó prisión preventiva contra la imputada.

El requerimiento fue presentado el 30 de agosto de 2025 y declarado fundado por el Poder Judicial por un periodo de nueve meses.

Durante ese tiempo, la Fiscalía reunió los elementos de convicción necesarios para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal de la acusada.

Investigación concluyó con sentencia condenatoria

La acusación fiscal fue presentada el 4 de diciembre de 2025 y posteriormente sustentada durante el juicio oral.

Según el Ministerio Público, la estrategia de investigación y litigación desarrollada por el fiscal Juan Alexander Huamán Rojas permitió obtener una sentencia condenatoria de 30 años de prisión efectiva.

La decisión constituye uno de los fallos más severos emitidos en la región por delitos que afectan la libertad personal y la integridad de menores de edad.

TE PUEDE INTERESAR