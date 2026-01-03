No honran sus compromisos. Ocho municipalidades distritales de la provincia de Trujillo adeudan S/ 1 millón 200 mil al Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) por el uso del relleno sanitario ubicado en el centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco.

VER MÁS: Alcalde de Trujillo ofrece shock de inversiones

Roberto Portilla Lescano, gerente del Segat, dijo que ante el incumplimiento de las obligaciones de estas comunas se ha visto en la necesidad de iniciar un proceso legal para cobrar de forma coactiva dicha deuda, toda vez que no se cuenta con los recursos necesarios para seguir sosteniendo el funcionamiento 100 % de la capacidad a la planta en el relleno sanitario.

Es más, dijo que ha tenido que prescindir de al menos 20 trabajadores, ya que no se les podía seguir pagando.

DEUDORES

De acuerdo a lo revelado por Roberto Portilla, las municipalidades deudoras son: la Municipalidad distrital de Moche que debe S/134,534.12, La Esperanza (S/ 261,353.90), Huanchaco (S/94,863.77), El Porvenir (S/401,002.59), Florencia de Mora (S/51,039.85), Salaverry (S/98,633.42), Alto Trujillo (S/228, 052.51), Laredo (S/ 8,357.83) y la comuna del centro poblado El Milagro (S/2,540.44). Solo la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera ha cumplido con este compromiso.

“Esto nos genera un problema, porque iniciamos el funcionamiento del relleno sanitario de Trujillo con 65 trabajadores en planta, pero ahora hay 40. No puedo seguir sosteniendo esto y cualquier otro gerente que venga tendrá el mismo problema”, advirtió Roberto Portilla.

TODO MAL

El funcionario explicó que el problema se agudiza debido a que en diciembre del año pasado el Ministerio del Ambiente (Minam) entregó la administración del relleno sanitario al Segat sin un sol de presupuesto.

“Minam entregó la administración con ciertos parámetros; es decir, 65 trabajadores en planta laborando los siete días de la semana y los 365 días del año. No paramos. Según datos de la Subgerencia de Residuos Finales se reciben mil toneladas diarias de residuos sólidos y en fechas como ahora (fiestas de fin de año) eso se incrementa. Nos dieron la administración y un problema a la vez. Pues pagamos personal y también administración de la maquinaria y eso significa S/ 200 mil entre personal y combustible”, detalló.

PROPUESTAS

Ante este contexto, Roberto Portilla dijo que tratará de apelar a la buena voluntad de los alcaldes, para poder llegar a un acuerdo extrajudicial y así puedan honrar su deuda con el Segat, pues el servicio de recibir la basura de las ciudades en el relleno sanitario se está dando y no se les puede cerrar las puertas.

“Otra propuesta es que incluyan dentro de su cobro de arbitrios el pago por el servicio de relleno sanitario, para que luego no digan que no cuentan con recursos”, acotó el funcionario.