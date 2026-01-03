El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, anuncio un shock de inversiones de 28 obras en beneficio de la transitabilidad de las calles y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, en torno al mejoramiento de sus urbanizaciones.

“Desde que asumimos la gestión en enero de 2024, hemos ejecutado más de 100 obras hasta la fecha sin descanso y se vienen más proyectos este 2026. Porque estamos verificando por cuenta nuestra la realidad de las pistas y los parques de Trujillo, así como venimos coordinando con los vecinos para mejorar esta infraestructura pública a través del pavimentado y su iluminación, respectivamente”, explicó la autoridad edil.

OBRAS

Entre las obras a destacar este 2026, se encuentran las intersecciones de concreto de la av. Perú con Villarreal, América Norte y España; así como la reparación del pavimento del cruce de av. América Sur con Eguren, Zela y Costa Rica. También se mejorarán los parques N° 2 de las urbanizaciones Los Laureles y Libertad y los espacios del Jardín Botánico.

Entre tanto, se reparará las pistas de la av. 28 de julio (desde av. España hasta av. Moche), calle Carlos Wiesse (entre av. América Sur y calle Víctor Andrés Belaúnde), Titu Cusi Huallpa (entre av. La Marina y calle Fernando de Montesinos); calle Da Vinci (entre av. Honorio Delgado y América Sur), av. América Sur desde el óvalo Larco hasta la av. Vallejo. También se atenderán otros sectores de la ciudad.