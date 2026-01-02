¡Cuidado! La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) inspeccionó 23 playas de la región La Libertad y reportó que solo tres cumplen con todas las medidas de salubridad y están aptas para recibir a los bañistas que se vuelcan a los balnearios durante esta temporada de verano.

ALERTA

Según la plataforma “Verano Saludable” del Ministerio de Salud (Minsa), las playas deben cumplir rigurosos estándares de calidad microbiológica, limpieza y servicios higiénicos para ser consideradas aptas. Esto, además, asegura que los usuarios no contraigan ningún mal durante su estancia en estos lugares.

En la provincia de Trujillo ninguno de los seis balnearios inspeccionados pasó la prueba de calidad que realizó la Digesa.

En el distrito de Huanchaco, las playas no saludables son Huankarute, Huanchaquito y El Mirador. Ninguna pasó la prueba de calidad microbiológica. Además, las dos últimas también salieron jaladas en limpieza y presencia de servicios higiénicos.

En Moche, los balnearios Acapulco Las Delicias y Acuario las Delicias no pasaron la inspección de limpieza.

La última playa trujillana revisada fue Salaverry, que falló en la implementación de servicios higiénicos.

INSALUBRES

Pacasmayo es la segunda provincia que más playas insalubres tiene, después de Trujillo. Acá fueron calificadas como no aptas El Faro, El Milagro, Santa Elena, Malecón Grau y Boca del Río.

En Ascope, no pasaron la prueba El Charco y Tres Palos, en el distrito de Santiago de Cao, y Bocana Cruz Verde, en Magdalena de Cao.

En Chepén, las zonas costeras evaluadas fueron la Bocana y Chérrepe, en Pueblo Nuevo. Ambas salieron jaladas.

Los especialistas también visitaron Virú. Acá determinaron que Puerto Morín, Las Gaviotas, El Encanto y El Carmelo no están calificadas para recibir a bañistas.

APROBADOS

Las playas que sí pasaron la evaluación y están aptas para recibir a los bañistas son: Puerto Malabrigo, ubicada en Rázuri, Ascope; y Puémape Centro y Puémape Norte, ambas situadas en el distrito de San Pedro de Lloc, Pacasmayo.

Carlos Collantes, especialista en playas de la Digesa, advirtió sobre las posibles consecuencias de acudir a playas no saludables, que pueden incluir infecciones cutáneas y gastrointestinales. Agregó que las infecciones más comunes son las diarreas ocasionadas por bacterias fecales presentes en el agua o en la arena contaminada.

“Tanto el mar como la arena cambian dinámicamente sus condiciones; entonces, bajo esto, la recomendación directa para la población bañista sería tratar de acudir a estas zonas que tienen calificación saludable”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

La gerente de Salud de La Libertad, Cyntia Quesquén, por su parte, aseguró que la evaluación a las playas de la región es constante. En ese sentido, invocó a la población a acudir a los balnearios calificados como saludables.