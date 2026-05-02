Un mural fue pintado por artistas de la Asociación Cultural Prisma de Paita con el objetivo de llamar la atención de las autoridades ante el deterioro de los monumentos históricos de la provincia, que se vienen cayendo a pedazos por la falta de intervención y conservación.

El diseño fue confeccionado con retazos en un triplay de madera grueso de 5 x 1.50 metros, donde cada integrante resaltó parte del patrimonio arquitectónico, en forma artística y estética, propuesta que demostró que la cultura es parte del pueblo de los que aman el arte y que llamó la atención de los pobladores admirando la belleza de los principales monumentos en la historia de Paita.

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AL RESCATE

“En este mural hubo todo un equipo de trabajo artístico que nos propusimos hacer este mural integral en la conmemoración de los 494 años de fundación española y que nos llamó a unir esperanzas de rescatar los monumentos arquitectónicos abandonados, del cual urge un trabajo político cultural ”, manifestó el artista Jorge Luis Yamunaqué.

Más adelante, señaló que esta Asociación Prisma se formó con artistas que aman verdaderamente la cultura, aparte de su persona están Iván Farías, Juan Fernández, Jhon Ancajima y Beatriz Juárez con una visión y propuesta por mejorar el patrimonio cultural a través del arte.

“Los monumentos arquitectónicos son estructuras significativas por su diseño, antigüedad o relevancia histórica, representan hitos culturales duraderos y aporte turístico, tenemos ejemplos icónicos como la Aduana, la Iglesia la Merced, sus balcones y calles añejas, además el muelle El Toril y el muelle Fiscal, carcomidos por años y años” , reseñó.

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EN EL OLVIDO

“ Paita es una ruina de monumentos que se caen en pedazos y que nos agobia su muerte. En cada elección municipal proponen en su planes de trabajo velar por la cultura y los monumentos históricos, pero luego que son elegidos se olvidan del todo” , indicó Yamunaqué Pasache.

Finalmente, dijo que otros ex alcaldes ni siquiera tuvieron en cuenta la cultura, “solo lo mencionaron para atraer incautos, la cultura y monumentos arquitectónicos, urgen de un rescate urgente”.

El mural portante estará expuesto en el Jr. La Marina, Malecón de Paita, en el centro de la ciudad y en una antigua casona frente al mar.