Una gran activación artística de muralismo que reúne a destacados artistas locales, nacionales e internacionales denominada “Colores del Norte: Muralismo y arte urbano”, se lleva a cabo en el malecón del distrito de Castilla, a orillas del río Piura.

Esta se realizará en dos etapas, la primera que culmina hoy y la segunda jornada que se desarrollará del 15 al 18 de abril, consolidando varios días de producción artística continua en el espacio público, para beneplácito de la población.

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COLECTIVA

Este evento es organizado por el colectivo artístico ”Norte, centro y sur“ (NCS), una red de artistas y muralistas del Perú que busca integrar y visibilizar el trabajo artístico a nivel nacional.

En la región norte, el proyecto es representado por el artista plástico y gestor cultural Yosef Maker, quien lidera esta iniciativa en nuestra ciudad y con “Colores del Norte” propone una muralización colectiva inspirada en la identidad cultural del norte del Perú.

En ella los artistas representarán elementos como la flora, fauna, paisajes y tradiciones de nuestra región, con el objetivo de recuperar espacios públicos y acercar el arte a la ciudadanía.

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ARTISTAS

Además contará con la participación de artistas invitados de distintas ciudades del país y del extranjero, entre ellos Robin Vela (Jaén), Lexfry (Lima), Lu Art (Huacho), y desde Chile las artistas Cami Bactoria y Naath Carmen.

Los artistas de nuestra región estarán representados por los profesionales visuales Viviana Castañeda, Lolo Vise, Yosef Maker, Barjoan, Rod, Oniel y Erick Vegas, entre otros invitados.

Esta activación es posible gracias al apoyo que brinda la Municipalidad de Castilla, del colectivo Barro Crudo, Cactus Fusión y otros, que se suman a esta iniciativa brindando soporte a los artistas durante las jornadas de trabajo.

“Colores del Norte: Muralismo y arte urbano”, no solo busca embellecer el entorno, sino también generar identidad, fortalecer la comunidad artística y posicionar a Piura como un punto activo en el circuito del arte urbano contemporáneo.