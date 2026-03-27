Cuarenta reconocidos artistas piuranos, a través de diversas técnicas de pintura y escultura, presentan obras que reflejan el profundo fervor religioso del pueblo piurano, abordando temáticas vinculadas a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, en la grandiosa “XI Galería de los Pintores de Cristo”.

La actividad se realizará en la Sala de Artes Visuales del Museo Municipal Vicús (Esq. Av. Sullana con Jr. Jirón Huánuco), el martes 31 de marzo a las 7:15 de la noche.

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RELIGIOSIDAD

La coordinación está a cargo del artista Pedro Alarcón, quien lidera la muestra organizada por la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación y el Museo Municipal Vicús, en coordinación con la Embajada Cultural Bellas Artes de Piura.

“Aquí podrán apreciar el arte de renombrados artistas que, inspirados en la imagen de Jesucristo, muestran su creatividad en lienzo, metal y madera con temas compasivos, diversidad cromática que proponen mensajes que trasuntan el alma, para pensar, recapacitar y enmendar nuestro camino de tal manera de seguir las huellas que nos inspiró Cristo Redentor ”, comentó el coordinador.

Los artistas expondrán hermosas obras que han logrado plasmar con el sentir espiritual, místico y religioso, que invitan al espectador a descubrir el trabajo hecho para esta Semana Santa, en el que Piura tiende a rescatar esta grandiosa festividad religiosa.

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LOS EXPOSITORES

Participan de esta muestra Mary Susan Campoverde, Francisco Mauricio, Maricarmen Venegas, Cecilia Silva, Teodolinda Portillo, Lily Ramos, Margot Pariona, José Castro, Emiliano Abad, José Hurtado, Oscar Aquino, Pedro Alarcón, Rodrigo Pezantes, Emerson Risco y Mario Navarro.

También Enrique Morocho, Lenín Atarama, Enrique Villegas, Elmer Sosa, Erick Vegas, Edmundo Balda, Giuliano Olivares, Juan Pulache, Erickson Valencia, José Zeta, Carlos Ñañake, Hernán Pauta, entre otros.