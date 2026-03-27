Una mañana de mucha religiosidad se vivió en el II Concurso de estampas Vivas por Semana Santa, con fe, tradición e identidad, en el parque Don Bosco de Castilla.

Participaron catorce delegaciones de centros educativos y grupos juveniles, en este evento organizado por la Subgerencia de Educación de la Municipalidad Distrital de Castilla.

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GANADORES

Luego de ser evaluados por el jurado calificador, resultó ganador la IEP. Salesiano-Don Bosco, dejando atrás a la I.E. 15181 de Terela y a la Sociedad Santísima Virgen de La Luz. El ganador fue premiado por el alcadle Walther Guerrero, quien felicitó por tal demostración de arte e identidad cultural.

Las escenas religiosas fueron presentadas con total realismo por los integrantes de todas las delegaciones, que representaron escenas de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Mediante la escenificación, se incentivó la creatividad, el trabajo en equipo y la práctica de valores religiosos y sociales.