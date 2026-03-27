Evento de mucha religiosidad, realizado por la Municipalidad Distrital de Castilla.
Evento de mucha religiosidad, realizado por la Municipalidad Distrital de Castilla.

Una mañana de mucha religiosidad se vivió en el II Concurso de estampas Vivas por , con fe, tradición e identidad, en el parque Don Bosco de Castilla.

Participaron catorce delegaciones de centros educativos y grupos juveniles, en este evento organizado por la Subgerencia de Educación de la Municipalidad Distrital de Castilla.

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GANADORES

Luego de ser evaluados por el jurado calificador, resultó ganador la IEP. Salesiano-Don Bosco, dejando atrás a la I.E. 15181 de Terela y a la Sociedad Santísima Virgen de La Luz. El ganador fue premiado por el alcadle Walther Guerrero, quien felicitó por tal demostración de arte e identidad cultural.

Las escenas religiosas fueron presentadas con total realismo por los integrantes de todas las delegaciones, que representaron escenas de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Mediante la escenificación, se incentivó la creatividad, el trabajo en equipo y la práctica de valores religiosos y sociales.

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