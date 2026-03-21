A pocos días de la celebración de Semana Santa de Catacaos, la más importante y multitudinaria del norte, los fieles y tanto el Depositario y el Doliente (personajes muy peculiares en esta fiesta), se preparan con ahínco.

Una de las costumbres muy arraigadas en esta celebración donde se recuerda la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, son los siete potajes que buscarán reflejar el por qué la cocina de Catacaos es tan reclamada y buscada.

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COMPROMISO

Para el Jueves Santo, el Depositario de este año, Luis Tolentino Taboada Valverde, se los ofrecerá a los ancianos, recicladores y discapacitados de la Heroica Villa de Catacaos..

Aparte de ellos se atenderá a miles de personas entre autoridades, miembros de cofradías religiosas y fieles que serán atendidos por estricto orden de llegada.

“Cada quién debe buscar una manera de agradecer a Dios, en mi caso, como Depositario de Semana Santa , tengo una satisfacción enorme por esta responsabilidad, asumí este reto junto a mi familia y sé que lo cumpliré” , dijo emocionado don Tolentino.

Convencido que cada ser humano, tiene una manera especial de acercarse y agradecerle a Dios por todo lo que recibe, ofrecerá los 7 potajes del Jueves Santo a base de carnes en el local “el sótano”, donde espera atender a más de 2,500 visitantes.

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CAMBIOS

El primer potaje es la fruta. Esta se mantendrá. Luego viene el queso y la aceituna tradicional que se reemplazará por un sánguche de pan con huevo.

Otro cambio será el tercer potaje, donde en vez del clásico plato de ají de gallina, se servirá un exquisito tamal verde con zarza y como cuarto potaje se servirá una sopa de gallina criolla.

En el quinto potaje está considerada la sopa de novios, arroz y estofado de res. Con el aliciente de recuperar una tradición ya olvidada, las reses a sacrificar serán paseadas con banda de músicos por las calles.

El horneado o copús de pavo será el sexto potaje a degustar y finalmente se servirá un dulce de jalea de guayaba (antes durazno al almíbar) que es el séptimo potaje. Todo será acompañado con vino, chicha de jora y clarito.