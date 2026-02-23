En el marco de la tradicional celebración de Semana Santa, la comuna distrital está convocando a los artistas de todo el país a plasmar en sus lienzos la fe, el arte y la devoción que llenan esta festividad en el Concurso Nacional de pintura rápida denominada “Pinceladas de fe y tradición”.

Es una oportunidad para mostrar el talento de pintar en vivo con colores, emociones y tradición en una jornada a realizarse el 28 de marzo, donde cada trazo contará la historia viva del pueblo, sus procesiones, costumbres y expresiones culturales que lo identifican. Semana Santa, “Patrimonio Cultural de la Nación” donde la fe se convierte en arte, se premiará a los mejores trabajos.

De esta manera se revalorizará la fuente de inspiración al plasmar en los lienzos con gran colorido la riqueza natural, cultural y la fe del pueblo, así como su historia, tradiciones, costumbres, paisajes, y personajes del lugar.

DEL CONCURSO

De esta manera se promueve la creatividad, arte y destreza en los participantes de las diferentes Escuelas de Artes, egresados de centros artísticos, pintores autodidactas nacionales, que puedan inscribirse hasta el día 26.

Los trabajos serán calificados por un jurado integrado por artistas de prestigio nacional e internacional, quienes darán a conocer a los ganadores que se harán acreedores de premios de S/ 3,000; S/ 2,000 y S/ 1,000, además de diploma. También habrá cinco menciones honrosas (S/ 500 a cada una)

Los temas están referidos al arco de entrada de Catacaos o cántaro de bienvenida, Calle Comercio, plaza de armas, Iglesia San Juan Bautista y su paisaje, parque José Cayetano Heredia, mercado modelo, calle Trujillo, Iglesia virgen de las Mercedes y parque Miguel Grau (Monte Sullón).