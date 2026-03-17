Cercana la Semana Santa, que se celebra a nivel mundial, la Municipalidad Distrital de Castilla invita a las instituciones educativas, grupos culturales, juveniles y religiosos a representar escenas de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Por ello convoca al Concurso de Estampas Vivas por la Semana Santa 2026, a realizarse el jueves 26 de marzo en el parque Juan Bosco, que otorgará premios para los tres primeros lugares y así vivir juntos la fe y la tradición de la religiosidad en el distrito castellano.

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IDENTIDAD

Este evento tiene como finalidad promover la identidad cultural, la fe y la participación comunitaria, con representaciones artísticas de pasajes bíblicos relacionados con la Semana Santa.

Se podrá hacer mediante la escenificación de estampas vivas, incentivando la creatividad, el trabajo en equipo y la práctica de valores religiosos y sociales.

Han sido consideradas como temáticas: la entrada de Jesús en Jerusalén, la última cena, la estaciones del Vía Crucis, la crucifixión y la resurrección, en forma grupal y con una duración máxima de 5 a 8 minutos por estampa religiosa.

Las inscripciones serán gratuitas, mediante ficha de inscripción presentada en la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de la Municipalidad de Castilla, hasta el martes 24 de marzo, en horario de oficina.

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LOS PREMIOS

Las estampas serán evaluadas por un jurado calificador conformado por representantes de instituciones religiosas, culturales y otras.

Se han considerado como criterios a evaluar: fidelidad al pasaje bíblico, creatividad y originalidad, escenografía y vestuario; puesta en escena y dramatización; mensaje y valores transmitidos.

El ganador del concurso se llevará S/1,000, el segundo lugar S/ 500 y el tercer puesto S/300 en efectivo.

La comisión organizadora está compuesta por la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, contando con el apoyo de las áreas de Participación Vecinal, Seguridad Ciudadana, Imagen Institucional, Logística, entre otras.