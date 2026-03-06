En el marco del Día Internacional de la Mujer, hoy viernes se realizará un encuentro de indentidad para reconocer el arte y la cultura como espacios para ejercer derechos, fortalecer la igualdad y visibilizar el aporte histórico y contemporáneo de las mujeres peruanas.

Este evento es organizado por el Ministerio de Cultura y la Alianza Francesa de Piura, contando con el apoyo de la Juveco Santa Isabel, a partir de las 6 de la tarde, en el parque principal, donde compartirán una jornada de creación, memoria y reflexión colectiva.

PUEDES VER: Hoy inauguran la exposición artística de la pintora Lily Ramos Chang

LAS EXPOSICIONES

Habrá inauguración de la Exposición Artística Itinerante “Soleil des Femmes”, una muestra que pone en valor la libertad de expresión, la creatividad y el derecho de las mujeres a ocupar y transformar el espacio público a través del arte y la cultura.

A las 7 p.m. se podrá disfrutar del recital musical “Huellas sonoras: el legado de las mujeres cantantes y compositoras”.

Un homenaje con la participación plena de las mujeres en la creación artística a través de las diversas expresiones, como pintura y dibujo.

MIRA ESTO: Poetisa piurana Elvira Castro de Quiroz es embajadora cultural del Perú

MÚSICA Y POESÍA

En este día también se rendirá homenaje con un recital de música y poesía, a la fuerza, la dignidad y el coraje de la mujer peruana, especialmente la piurana, con un recital de música y poesía.

La música criolla, la trova y la poesía se unen para reconocer el inmenso aporte de la mujer y reivindicar su verdadero rol como protagonista fundamental para impulsar el desarrollo del Perú.

Que cada canción sea un reconocimiento y que cada poema sea un abrazo, a través de la música de Mario Tabra y la Asociación Musical Miguel Correa Suárez.

Mientras la noche será ensalzada con los bellos poemas dedicados a la mujer, en la voces de Libertad Orozco y Jakelyne García.

Será hoy a las 7:00 p.m. en el Jr. Arequipa 210 (una cuadra antes del Cine Teatro Municipal).