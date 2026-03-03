Una muestra en la que el arte no solo se mira, se toca, se habita y se siente, es la exposición “Hilos y Colores: el arte en nanos de mujer”, que presenta la artista plástica y bordadora textil, Lily Ramos Chang.

La Municipalidad de Piura presenta estas obras en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, a inaugurarse hoy a las 7:00 p.m. en la Sala de Artes Visuales del Museo Vicús.

PUEDES VER: Museos Vicús y de Narihualá serán visitados gratis este domingo

MANOS DE MUJER

“ Esta exposición reúne piezas en las que el bordado, la pintura y la intervención textil se convierten en un lenguaje que narra la fuerza, sensibilidad y memoria de la mujer. Cada obra nace desde mis manos, desde mi historia y desde la herencia femenina ”, nos dice la artista piurana.

Más adelante señala: “en mis vestidos intervenidos, bastidores circulares y piezas mixtas, exploro cómo los hilos pueden convertirse en caminos, en heridas sanadas, en flores que resurgen y en símbolos que conectan nuestras raíces con lo contemporáneo”.

Las obras con colores vibrantes, trazos expresivos y puntadas cargadas de intención, buscan mostrar a la mujer como creadora.

”En estas obras conviven la tradición textil piurana, los símbolos ancestrales, las flores del norte, las semillas de la tierra y la espiritualidad que define nuestro vínculo con lo natural. Una forma de caminar con nuestras emociones y de vestir nuestra identidad. “Hilos y Colores” es una celebración del poder creativo de la mujer “, sentencia.

MIRA ESTO: La Mangachería se vistió de fiesta con tradiciones, cultura e identidad

LA EXPERIENCIA

Lily Ramos Chang es licenciada en Artes Plásticas con especialidad en Pintura, es egresada de la Escuela Superior de Arte Ignacio Merino, artista visual y diseñadora de moda, con más de 15 años de experiencia.

La artista ha participado en exposiciones nacionales e internacionales, destacando por su labor de rescate de técnicas tradicionales. Su obra refleja una profunda conexión con temas de identidad, género y cultura, utilizando los hilos y los colores como elementos simbólicos de su narrativa artística.

Cabe precisar que la entrada al Museo Municipal Vicús es gratuita de martes a sábado y el público que asistente podrá apreciar piezas representativas de su colección arqueológica, en varias salas temporales.