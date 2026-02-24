Este domingo 1 de marzo se realizará el día de los museos abiertos, un programa a iniciativa del Ministerio de Cultura que permite a ciudadanos peruanos y residentes ingresar gratuitamente a los museos, sitios arqueológicos y lugares históricos.

En Piura, la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura, buscando fomentar la cultura y el acceso al patrimonio, ha programado visitas a dos lugares, el Museo Vicús y el Museo de Sitio de Narihualá.

ACTIVIDADES

En el primero, a partir de las 9:00 a.m., se podrá gozar de la Ruta cultural “Oro Andino en Piura” a la Sala de Oro del Museo Vicús, donde se presentan bienes culturales recuperados, como cerámica y metales.

Aquí mismo se exhibe un conjunto de objetos de oro extraídos de Frías (Ayabaca), como el Idolillo y la tumba 11, que muestran objetos de metal encontrados en los primeros estudios arqueológicos.

Además, se podrá visitar el Museo de Sitio de Narihualá con la Ruta cultural “Conozcamos el territorio Tallán”. Este museo se encuentra dentro de la zona arqueológica Narihualá. Consta de salas Arqueológica y Etnohistórica, donde se presentan bienes culturales.