Un emotivo homenaje a la poeta piurana Elvira Castro de Quiroz rindió la Asociación Española de Poetas “Sábados Poéticos–La Nueva Barraca”, presidida por el poeta Manuel Ramírez Santos, en el histórico Ateneo de Madrid.

Elvira Castro es una destacada poetisa y declamadora piurana, autora de varios libros de poemas como “Floresta de Cristal”, además de contar con una proficua creatividad en varias obras de teatro de estilo costumbrista, resaltando las tradiciones y costumbres de su cálida ciudad.

PUEDES VER: Paita y Colán en el recuerdo y en la memoria de Elvira Castro de Quiroz

EMBAJADORA

Asimismo, durante la ceremonia realizada en España, se le otorgó el nombramiento de “Embajadora Cultural para el Perú” en calidad vitalicia, gracias a su destacada trayectoria literaria y a su valioso aporte a la cultura.

El Ateneo de Madrid es considerado uno de los espacios culturales más prestigiosos de España y ha sido tribuna de grandes figuras del pensamiento, literatura y artes.

Este reconocimiento hecho por esta emblemática institución constituye un motivo de profundo orgullo para la región Piura y para el país y reafirma la proyección internacional de la literatura piurana, destacando el importante papel que cumplen sus creadores en la difusión de la identidad cultural peruana en el extranjero.

MIRA ESTO: Película piurana en el 29° Festival Internacional del Cine en Málaga - España

DESTACADA

Elvira Castro de Quiroz es una destacada artista de talento multifacético, escritora, compositora, además de declamar, cantar, escenificar, y toca diversos instrumentos musicales. Ha escrito poesía lírica, infantil y costumbrista.

La poetisa piurana ha recibido múltiples reconocimientos, como las “Palmas de Oro al Mérito Ciudadano”, del Congreso de la República, “Personalidad Meritoria de la Cultura del Perú”, Medalla de Oro de la Ciudad de Piura, entre otros.

Elvira ha editado 4 libros de poesía, ha grabado dos discos long play de poesía costumbrista piurana y un CD de Canciones de su propia letra y música “Elvira siempre Elvira”.

Elabora piezas teatrales y ha hecho composiciones criollas (valses, polkas, marineras, tonderos, payandés, afro-peruana); e internacional (baladas, habaneras, pasillos, entre otros).