Decenas de artistas locales y de diferentes partes del Perú vivieron un día de mucha identidad, plasmando en sus lienzos la fe, el arte y la devoción que llenan esta festividad de Semana Santa, en el concurso nacional de pintura rápida denominada “Pinceladas de fe y tradición”.

Fue una oportunidad para mostrar el talento de pintar en vivo con resaltantes colores. Cada trazo contó la historia viva del pueblo, sus procesiones, costumbres y expresiones culturales que lo identifican.

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GANADORES

Luego de la deliberación del jurado, se dio por ganadores a los mejores trabajos. Jesús Marcelino Leyton Arévalo se llevó el primer puesto, seguido de Claudio Olaya Luna y Jhoel Campos Balcázar.

Todos los cataquenses y visitantes disfrutaron de este encuentro artístico que pone en valor nuestras tradiciones y todos los participantes fueron felicitados por plasmar, a través de su arte, la esencia de nuestra fe y tradición.