Municipio convoca reunión de instituciones, dirigentes y colectivos culturales.
Municipio convoca reunión de instituciones, dirigentes y colectivos culturales.

La comuna piurana lanzó la convocatoria para que la ciudadanía participe en la elección del nombre del nuevo , una obra moderna que busca convertirse en símbolo cultural de la ciudad y que apunta a reconocer a una figura representativa del arte y la identidad piurana.

Para ello, diversas instituciones, dirigentes y colectivos se han sumado a esta convocatoria pública. La sesión contó con la participación de funcionarios municipales, vecinos de la JUVECO del Barrio Norte y representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC).

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PROPUESTAS

En este espacio se propusieron figuras representativas como el escritor Miguel Gutiérrez Correa y el compositor Wilfredo Obando Vásquez, entre otros referentes de la cultura regional.

La Mg. Sandy Vílchez resaltó que esta iniciativa busca revalorar el aporte de personalidades vinculadas al arte, la cultura y el desarrollo social. Indicó que la elección del nombre del teatro permitirá consolidar la identidad y proyectar a Piura como una ciudad que impulsa el desarrollo artístico.

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