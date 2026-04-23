La comuna piurana lanzó la convocatoria para que la ciudadanía participe en la elección del nombre del nuevo teatro municipal, una obra moderna que busca convertirse en símbolo cultural de la ciudad y que apunta a reconocer a una figura representativa del arte y la identidad piurana.

Para ello, diversas instituciones, dirigentes y colectivos se han sumado a esta convocatoria pública. La sesión contó con la participación de funcionarios municipales, vecinos de la JUVECO del Barrio Norte y representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC).

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PROPUESTAS

En este espacio se propusieron figuras representativas como el escritor Miguel Gutiérrez Correa y el compositor Wilfredo Obando Vásquez, entre otros referentes de la cultura regional.

La Mg. Sandy Vílchez resaltó que esta iniciativa busca revalorar el aporte de personalidades vinculadas al arte, la cultura y el desarrollo social. Indicó que la elección del nombre del teatro permitirá consolidar la identidad y proyectar a Piura como una ciudad que impulsa el desarrollo artístico.