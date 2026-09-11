En la galería Francisco Mauricio del Centro de Convenciones de Sullana, el pasado martes se inauguró la muestra pictórica “Rojo encanto de la justicia” del artista Juancarlos Ñañake, que presenta una propuesta plástica que articula identidad ancestral, compromiso social y la reinvención del lenguaje expresionista peruanista.

La obra de Ñañake destaca por rostros y cuerpos geométricos que evocan las raíces prehispánicas e indigenistas del norte peruano, donde el uso del color rojo abarca una carga simbólica dual: funciona tanto como vehículo de pasión y afecto, como metáfora del dolor, la lucha y la demanda social.

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LAS OBRAS

El artista pinta escenas cargadas de simbolismo alrededor de la empatía humana, la fraternidad y la búsqueda constante de equidad y las líneas marcadas y planos fragmentados aportan estructura sin restar fluidez, ni emotividad a la escena.

La exposición “El rojo encanto de la justicia” continuará abierta al público hasta el 26 de septiembre en la Galería de Arte “Francisco Mauricio”, en este centro de la Municipalidad Provincial de Sullana.