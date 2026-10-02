Los trabajadores lo habían advertido y no se hizo nada. El servicio de lavandería del hospital Honorio Delgado Espinoza quedó paralizado desde esta mañana luego de que cinco de las seis máquinas lavadoras instaladas hace aproximadamente un año se malograron, impidiendo continuar con el procesamiento de la ropa utilizada diariamente en el nosocomio.

Pablo Heredia, jefe de Lavandería del hospital, explicó han dejado de lavar más de mil 200 kilos de prendas hospitalarias debido a los múltiples desperfectos que presentan las máquinas, situación que ya venían advirtiendo a la dirección del hospital a través de diversos documentos que daban cuenta de los múltiples problemas que tienen las máquinas como la desconfiguración, reinicio del proceso de lavado, fugas de agua, atoros de puertas entre otros desperfectos.

Ante estos desperfectos, los trabajadores optaron por no seguir utilizando los equipos debido al riesgo de ocasionar daños mayores y permanentes que comprometan la garantía.

“Nos hemos visto obligados a paralizar el trabajo, vamos a ver qué solución nos dan. No queremos utilizar estas máquinas porque podría empeorar la situación”, señaló Heredia que junto a su equipo de trabajo realiza un plantón en la puerta del director, Carlos Medina.

Las máquinas adquiridas por la administración del gobernador Rohel Sánchez, fueron instaladas en septiembre del año pasado y tienen poco más de un año de funcionamiento. De acuerdo con el responsable del servicio, cuentan con una garantía de tres años. Sin embargo, Heredia cuestionó que la empresa responsable no haya realizado el mantenimiento preventivo que debía efectuarse en junio.

Pese a que los equipos continúan dentro del periodo de garantía, aseguró que la empresa no acudió oportunamente para realizar ese mantenimiento y atender los desperfectos que comenzaron a presentarse desde diciembre del año pasado.

El jefe del servicio agregó que, como alternativa, el hospital dispone de dos lavadoras antiguas que podrían servir como respaldo ante una emergencia de este tipo. Sin embargo, tampoco se encuentran operativas.

Heredia explicó que anteriormente se planteó repararlas, pero los trabajos no se concretaron debido a la falta de recursos económicos en el hospital.