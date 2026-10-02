El diputado de Obras, Víctor Piñán, pidió que el Pleno de la Cámara de Diputados y el Senado mantengan el texto sustitutorio aprobado por la Comisión de Constitución sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. La propuesta contempla atribuciones únicamente para seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño.

Piñán sostuvo que el documento fue revisado técnicamente y discutido con representantes del Gobierno antes de alcanzar un acuerdo entre las bancadas. Por ello, cuestionó que durante el debate parlamentario se incorporen nuevas materias o se modifique lo aprobado por la comisión.

“Luego de este consenso que hemos tenido con las demás bancadas, yo creo que se debe respetar esta decisión”, afirmó.

“Estamos en contra de que hayan algunas modificaciones o agregar algo. Esto ha sido evaluado ya técnicamente”, agregó.

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Víctor Piñán, diputado, sobre facultades legislativas: Debería haber un gesto de parte del Ejecutivo. Un comunicado, una declaración. Es importante, de que va a haber ese respeto, a lo que finalmente se ha decidido colectivamente



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Pide pronunciamiento del Ejecutivo

Ante la posibilidad de que algunas bancadas soliciten una posición pública del Gobierno antes del debate, Piñán señaló que el Ejecutivo debería manifestar su disposición a respetar lo aprobado por la comisión. Consideró que ese pronunciamiento podría concretarse mediante un comunicado o una declaración pública.

El parlamentario vinculó este pedido con el respeto a las decisiones adoptadas dentro del Congreso y al funcionamiento institucional.

“Por el respeto a la democracia y a la institucionalidad, nosotros creemos que debería ese gesto de parte del Ejecutivo”, manifestó.

Piñán advirtió que la ausencia de ese pronunciamiento podría generar cuestionamientos de algunos parlamentarios durante la discusión. Señaló que distintas bancadas podrían oponerse a los puntos que ya fueron aprobados por la Comisión de Constitución.

El diputado planteó este escenario como una posibilidad dentro del debate parlamentario si el contenido llega a ser modificado.

“Ahí sí podrían salir colegas de las diferentes bancadas y rechazar este pedido, estos puntos que ya han sido aprobados dentro de la Comisión”, sostuvo.

Pese a ello, Piñán expresó su expectativa de que el Ejecutivo respete el acuerdo alcanzado y que la solicitud continúe su trámite en el Pleno. La propuesta deberá ser discutida por las cámaras antes de definir su aprobación.