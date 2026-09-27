El escritor peruano Jaime Bayly no asistirá finalmente a la XI Feria Internacional del Libro de Trujillo 2026, que se desarrolla del 26 de septiembre al 8 de octubre en el centro histórico de la ciudad.

La presencia del novelista había sido anunciada previamente por autoridades locales como una de las principales atracciones de la feria. Sin embargo, la organización confirmó su ausencia y señaló que la preocupación por la inseguridad en Trujillo fue uno de los factores que influyó en la decisión.

Inseguridad influyó en cancelación de Bayly

Durante las semanas previas al evento existía incertidumbre sobre la llegada del autor, debido a que todavía no se había difundido oficialmente una fecha para su presentación.

Charlie Becerra, escritor vinculado a la organización, explicó que se habían realizado coordinaciones directas con Bayly y que incluso viajaron hasta Buenos Aires para conversar con él sobre su participación.

Según Becerra, el escritor manifestó preocupación por las condiciones de seguridad en Trujillo y los organizadores habían planteado establecer medidas logísticas para resguardar su integridad.

Posteriormente, un hecho violento ocurrido en una zona próxima al centro de la ciudad habría incrementado esas preocupaciones. Consultado sobre si la inseguridad fue determinante en la cancelación, Becerra respondió que no fue el único motivo, pero sí un “hecho crucial”.

Feria realizará homenaje a Jaime Bayly

Pese a su ausencia, la programación oficial de la XI Feria Internacional del Libro de Trujillo incluye un homenaje a Jaime Bayly, previsto para este domingo 27 de septiembre a las 8:00 p. m. en la Sala César Vallejo.

La actividad repasará la trayectoria literaria del autor de obras como No se lo digas a nadie, La noche es virgen y Fue ayer y no me acuerdo.

La feria mantiene además una amplia programación de presentaciones, conversatorios, talleres y actividades culturales. Su página oficial consigna 38 invitados y más de un centenar de actividades durante los trece días del evento.

Carlos Carlín, Bruno Pinasco y Bruno Ascenzo entre los invitados

Entre los participantes anunciados figuran Carlos Carlín, Bruno Pinasco, Bruno Ascenzo, Gustavo Rodríguez, Andrea Llosa, Pedro Cateriano y Ricardo González Vigil, además de autores nacionales e internacionales.

La feria se desarrolla en el jirón Pizarro, entre la Plaza de Armas y la Municipalidad Provincial de Trujillo, con ingreso gratuito.