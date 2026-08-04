Con el voto a favor de 12 consejeros regionales, el Consejo Regional de Arequipa aprobó la conformación de una Comisión Ad-Hoc, que se constituirá como órgano sancionador en el proceso administrativo disciplinario que se le sigue al exgerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Gregorio Urbano Palma Figueroa, por presuntas irregularidades en la liquidación de una obra.

Este procedimiento disciplinario contra Palma Figueroa se debe a que el 2 de septiembre del 2021 aprobó la liquidación del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las partes altas de Paucarpata con un monto de 21.9 millones de soles, sin embargo, esta no guardaba concordancia con el marco presupuestal vigente reportado por la oficina de presupuesto.

Posteriormente, informes determinaron que el monto real de la liquidación ascendía a 23.3 millones de soles y no se habrían considerado metas ejecutadas. Además de ello, se omitió el procedimiento de revisión final exhaustiva previo a la firma de esta liquidación.

Esta es la cuarta comisión ad hoc que se conforma para sancionar a quien fuera hombre de confianza del exgobernador Elmer Cáceres Llica, no obstante, existen al menos seis procesos disciplinarios que se le siguen actualmente a Gregorio Palma Figueroa.

Al tratarse de un exfuncionario de alta dirección de la Región, la normativa establece que el Consejo Regional debe designar a los encargados de esta comisión, quienes serán la jefa de la Oficina de Recursos Humanos, el jefe de la Oficina regional de Administración y el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.