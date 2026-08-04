El actor británico Rupert Grint, reconocido mundialmente por interpretar a Ron Weasley en la saga Harry Potter, regresa a la pantalla grande con “Engendro” (Nightborn), un thriller de terror psicológico dirigido por la cineasta finlandesa Hanna Bergholm.

La película llegará a los cines peruanos este 6 de agosto, distribuida por BF Distribution.

Una historia que mezcla maternidad y horror psicológico

La trama sigue a Saga, una mujer que, tras mudarse con su esposo a una aislada casa rodeada de bosque, comienza a sospechar que algo no está bien con su bebé recién nacido.

Mientras las dudas aumentan, la frontera entre el instinto maternal y la paranoia se desdibuja, hasta revelar un secreto que amenaza con transformar la vida de la familia en una pesadilla.

Reparto encabezado por Rupert Grint y Seidi Haarla

Además de Rupert Grint, el elenco está integrado por:

Seidi Haarla , en el papel de Saga.

, en el papel de Saga. Pamela Tola .

. Pirkko Saisio .

. Rebecca Lacey .

. John Thomson.

Para Grint, esta producción representa una nueva incursión en el género de terror, luego de participar en proyectos como Knock at the Cabin y la serie Servant.

Hanna Bergholm apuesta nuevamente por el terror

La directora Hanna Bergholm, conocida por su trabajo en el cine de horror, presenta una propuesta que combina suspenso psicológico, elementos sobrenaturales y una reflexión sobre la maternidad.

Con una duración de 92 minutos, Engendro fue producida entre Finlandia, Lituania, Francia y Reino Unido.

Ficha técnica

Título original: Nightborn

Título en Perú: Engendro

Dirección: Hanna Bergholm

Hanna Bergholm Reparto: Rupert Grint, Seidi Haarla, Pamela Tola, Pirkko Saisio

Rupert Grint, Seidi Haarla, Pamela Tola, Pirkko Saisio Género: Terror sobrenatural / Thriller psicológico

Terror sobrenatural / Thriller psicológico Duración: 1 hora 32 minutos

1 hora 32 minutos País: Finlandia

Finlandia Estreno en Perú: 6 de agosto

6 de agosto Distribuye: BF Distribution