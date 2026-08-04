El actor británico Rupert Grint, reconocido mundialmente por interpretar a Ron Weasley en la saga Harry Potter, regresa a la pantalla grande con “Engendro” (Nightborn), un thriller de terror psicológico dirigido por la cineasta finlandesa Hanna Bergholm.
La película llegará a los cines peruanos este 6 de agosto, distribuida por BF Distribution.
Lee: FIL Lima 2026: SBS Librería presenta novedades para todos los lectores (VIDEO)
Una historia que mezcla maternidad y horror psicológico
La trama sigue a Saga, una mujer que, tras mudarse con su esposo a una aislada casa rodeada de bosque, comienza a sospechar que algo no está bien con su bebé recién nacido.
Mientras las dudas aumentan, la frontera entre el instinto maternal y la paranoia se desdibuja, hasta revelar un secreto que amenaza con transformar la vida de la familia en una pesadilla.
Lee aquí: FIL Lima 2026: Trazo Editores presenta un amplio catálogo de autores peruanos con ediciones especiales
Reparto encabezado por Rupert Grint y Seidi Haarla
Además de Rupert Grint, el elenco está integrado por:
- Seidi Haarla, en el papel de Saga.
- Pamela Tola.
- Pirkko Saisio.
- Rebecca Lacey.
- John Thomson.
Para Grint, esta producción representa una nueva incursión en el género de terror, luego de participar en proyectos como Knock at the Cabin y la serie Servant.
Hanna Bergholm apuesta nuevamente por el terror
La directora Hanna Bergholm, conocida por su trabajo en el cine de horror, presenta una propuesta que combina suspenso psicológico, elementos sobrenaturales y una reflexión sobre la maternidad.
Con una duración de 92 minutos, Engendro fue producida entre Finlandia, Lituania, Francia y Reino Unido.
Ficha técnica
- Título original: Nightborn
- Título en Perú: Engendro
- Dirección: Hanna Bergholm
- Reparto: Rupert Grint, Seidi Haarla, Pamela Tola, Pirkko Saisio
- Género: Terror sobrenatural / Thriller psicológico
- Duración: 1 hora 32 minutos
- País: Finlandia
- Estreno en Perú: 6 de agosto
- Distribuye: BF Distribution