La vía El Dique, en la provincia de Ica, se ha convertido en un botadero informal de basura y desmonte, situación que viene generando malestar entre los vecinos y transportistas que utilizan esta ruta como alternativa de circulación.

Cúmulos de residuos

Según denunciaron pobladores de la zona, el camino, que originalmente fue concebida como una vía de evitamiento para descongestionar el tránsito en sectores como Sebastián Barranca, Prolongación Castrovirreyna y Los Patos, actualmente presenta grandes acumulaciones de residuos sólidos y desmontes a lo largo de varios tramos.

La presencia de estos montículos ha reducido considerablemente el espacio disponible para la circulación vehicular, al punto de que en algunos sectores solo puede transitar una unidad a la vez, dificultando el flujo normal del tránsito y aumentando el riesgo de accidentes.

Los vecinos señalan que la situación se ha agravado en los últimos meses debido al constante arrojo de desmonte y desperdicios por parte de personas que utilizan la zona como un depósito informal, afectando no solo la transitabilidad sino también el entorno ambiental.

Asimismo, las familias consideran que la vía El Dique debe ser la ruta obligatoria para vehículos de carga pesada, como camiones, buses y tráileres, con el objetivo de reducir la presión sobre Prolongación Castrovirreyna y el sector de Los Patos, donde el constante paso de estas unidades que llevan toneladas de materiales, han causado el deterioro total de la pista, además de ser una vía de poco espacio, por lo que se debe prohibir su circulación por la zona.

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