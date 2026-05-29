Una madre y su hija resultaron heridas la mañana de este viernes 29 de mayo en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero luego de que el auto en el que viajaban fuera impactado por una camioneta cuyo conductor, según la información preliminar, se encontraba en presunto estado de ebriedad.
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Minutos después de las 7 de la mañana, Analiz Nuñez Quenaya, de 47 años, conducía su auto de placa VAR-487 por la avenida Pizarro, en compañía de su hija Paloma Paredes Núñez, de 18 años, a quien llevaba a la universidad.
Al detenerse ante un semáforo en rojo, la camioneta de matrícula VAC-333 apareció por detrás a gran velocidad e impactó contra el auto y otra unidad.
Lejos de prestar auxilio a las víctimas, el conductor de la camioneta retrocedió y se fugó por la avenida Hartley. Sin embargo, a una cuadra del primer impacto, perdió el control de la unidad y se estrelló contra un paradero de transporte público, donde fue reducido por peatones y conductores que transitaban por el lugar.
El fuerte impacto dejó atrapadas a la madre y a su hija dentro del vehículo. Personal de la Compañía de Bomberos acudió al lugar y utilizó herramientas hidráulicas para rescatarlas. Ambas fueron trasladadas de emergencia a la Clínica Auna, en el Cercado de Arequipa.
El conductor de la camioneta fue intervenido y trasladado a la comisaría de Simón Bolívar, donde es investigado por el accidente que pudo tener consecuencias fatales.