Una madre y su hija resultaron heridas la mañana de este viernes 29 de mayo en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero luego de que el auto en el que viajaban fuera impactado por una camioneta cuyo conductor, según la información preliminar, se encontraba en presunto estado de ebriedad.

Minutos después de las 7 de la mañana, Analiz Nuñez Quenaya, de 47 años, conducía su auto de placa VAR-487 por la avenida Pizarro, en compañía de su hija Paloma Paredes Núñez, de 18 años, a quien llevaba a la universidad.

Al detenerse ante un semáforo en rojo, la camioneta de matrícula VAC-333 apareció por detrás a gran velocidad e impactó contra el auto y otra unidad.

Lejos de prestar auxilio a las víctimas, el conductor de la camioneta retrocedió y se fugó por la avenida Hartley. Sin embargo, a una cuadra del primer impacto, perdió el control de la unidad y se estrelló contra un paradero de transporte público, donde fue reducido por peatones y conductores que transitaban por el lugar.

El fuerte impacto dejó atrapadas a la madre y a su hija dentro del vehículo. Personal de la Compañía de Bomberos acudió al lugar y utilizó herramientas hidráulicas para rescatarlas. Ambas fueron trasladadas de emergencia a la Clínica Auna, en el Cercado de Arequipa.

El conductor de la camioneta fue intervenido y trasladado a la comisaría de Simón Bolívar, donde es investigado por el accidente que pudo tener consecuencias fatales.

Accidente en José Luis Bustamante y Rivero deja heridos. Foto: GEC.

Accidente en José Luis Bustamante y Rivero deja heridos. Foto: GEC.