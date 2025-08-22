El alcalde de Chulucanas-Morropón, Richard Baca Palacios, informó que ha solicitado al gobierno regional presupuesto para impulsar el proyecto turístico regional “La ruta del papa”, que se ejecuta en esta provincia.

El pasado 21 de julio se inauguró oficialmente la ruta turística “Caminos del papa León XIV”, donde forma parte “La ruta del papa”, en Chulucanas, para ello, el burgomaestre Richard Baca señaló que ha solicitado ante el gobierno regional transferir recursos para fortalecer el proyecto turístico.

La autoridad edil dijo que esto se debe a la gran demanda de visitantes a la zona y con ello mejorar los servicios y acondicionamiento de los puntos estratégicos que necesitan estas zonas turísticas.

“El proyecto turístico La Ruta del Papa es una iniciativa nacional que está concitando gran interés y en Piura nuestra provincia se ha preparado con esfuerzo de nuestra parte, pero necesitamos que se refuerce la inversión para estar mejor preparados y tener una mejor oferta turística que las otras regiones. Por eso venimos solicitando al gobierno regional que nos destine recursos que están plenamente sustentados”, declaró Baca Palacios.

El burgomaestre explicó que se necesita reforzar los lugares como Kilómetro 50, Chulucanas, Morropón, Santo Domingo, entre otras zonas turísticas.

Asimismo, Baca Palacios solicitó que el Consejo Regional intermedie ante el Ejecutivo Regional para sustentar y defender el por qué de esta petición en favor del turismo regional.

Asimismo, invocó a que el gobernador regional Luis Neyra, atienda el pedido y proyecte obras en estos destinos, de cara a una posible y eventualmente visita del papa León XIV al Perú y a la ciudad de Chulucanas, donde tiene gran arraigo e inició su vida pastoral al servicio de la iglesia.

Cabe señalar que el recorrido turístico abarca las regiones Lambayeque, La Libertad, Piura y El Callao.