El exembajador Guillermo Russo Checa agradeció el reconocimiento que brindaron en la memoria a su bisabuelo Miguel Checa y Checa, resaltando la importancia de preservar la memoria histórica de quienes contribuyeron al progreso de Sullana y la región.

“Agradecido al alcalde de Sullana que me invitó a este homenaje a quien fue un visionario del agua, un hombre positivo, fraterno y solidario con los sullaneros, además no debemos olvidar que sirvió mucho a Piura, que por muchas décadas tuvo una alta exportación del algodón pima”, dijo el exembajador.

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LEGADO

También destacó la visión de Miguel Checa al impulsar la construcción del canal que hoy lleva su nombre, una obra de 55 kilómetros que transformó e impulsó el desarrollo agrícola de la provincia.

Su legado trascendió de tal manera que incluso un distrito fue bautizado en su honor. Asimismo, fue promotor de la emblemática Casa Hacienda Sojo, reconocida actualmente como Patrimonio Cultural de la Nación.

Estuvieron presentes en este significativo acto, el alcalde Marlem Mogollón, el embajador José Antonio Doig Alberdi, entre otros asistentes.