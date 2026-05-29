Tras los cuatro días que duró el paro agrario, el desabastecimiento de verduras y frutas frescas se notó en los mercados mayoristas de Piura y Sullana. Aunque algunos productos lograron ingresar mediante transbordos, llegaron en mal estado, obligando a los comerciantes a venderlos a mitad de precio para evitar mayores pérdidas económicas.

En el mercado Las Capullanas de Piura, los comerciantes señalaron que la gente casi no ha comprado las verduras debido a que no estuvieron frescas como las que llevan a diario las amas de casa.

“No hay verdura porque casi no está llegando debido al paro que hubo y eso es lo que está escaseando más. Por ahí algunos productos llegan pero en poca cantidad, pero a un elevado precio y no están frescos, por eso es que la gente no compra” señaló una comerciante del mercado mayorista Las Capullanas.

Explicaron que uno que ha incrementado su precio es el culantro, debido a que el paquete que antes costaba S/ 5, ahora se ha duplicado a S/ 10. Asimismo, la caja de tomate, que antes se compraba a S/ 30, ahora cuesta S/ 45. También señalaron que no ingresó fruta fresca al mercado y están vendiendo la que quedó antes del paro.

“Estos 4 días de paro nos está afectando a nosotros como comerciantes, porque no estuvieron llegando los productos que vendemos”, señaló una comerciante.

PÉRDIDAS. Mientras tanto, en el mercado mayorista de la zona industrial de Sullana, los comerciantes señalaron que registraron grandes pérdidas económicas durante los últimos cuatro días del paro agrario.

“Son muchas las pérdidas que tenemos. Por ejemplo, este frijol que lo compramos, ha salido el lunes de Chiclayo y debió llegar antes, pero por los bloqueos recién llegó hoy (ayer) y han tenido que hacer varios trasbordos. Mira, casi todo el frijol está malogrado. Para no perder tanto, tengo que venderlo a mitad de precio. A pesar de eso, la gente no compra”, lamentó el comerciante Angel Santamaría Suclupe.

Indicó, además, que tuvo que desechar paquetes de espinaca que llegaron en mal estado junto al cargamento de frijol. “Aquí, estamos perdiendo mucho dinero que es nuestro capital que he invertido. Las autoridades deben solucionar este problema”, añadió.

SUSPENDEN PARO. Ayer, en horas de la tarde, el dirigente agrario Máximo Valdiviezo anunció la suspensión del paro, desde el puente del sector El Trébol, en la carretera Piura-Catacaos, en Piura. Esta medida también fue acatada en otras vías del Bajo Piura. Esto permitió que decenas de camiones, ómnibus y otros vehículos que estaban varados con sus productos, volvieran a circular .

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Ellos esperan que el Gobierno cumpla con el Decreto sobre el apoyo de S/100 millones para la compra del arroz.

“Si hay alguna falla, retomaremos el paro. Otorgaríamos un plazo, de lo contrario, en ocho o diez días volveremos...”, indicó el dirigente Valdiviezo quien, tras el pedido de los agricultores, advirtió que, de no hallar soluciones, retomarán la medida antes de la segunda vuelta de las Elecciones.