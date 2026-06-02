La intensa lluvia que soportó ayer la ciudad de Huancayo, generó la inundación del centro de salud de Azapampa. En un vídeo registrado por los trabajadores, se observa como el agua corre incontenible por las paredes como una coladera y se filtra al interior moja las camillas y el piso.

Los trabajadores desesperados tratan de barrer el agua, que los desborda. En otro ambiente el agua es incontrolable y el personal no sabe que hacer. Entre las áreas afectadas de atención a adolescente y su área de triaje, además de TBC.

En los pasadizos se ve como el agua rebalsa de las canaletas y caen como cascada hacia el piso. Cabe mencionar que este establecimiento de salud está en un local muy hacinado, por falta de espacios para brindar los servicios a la población del anexo de Azapampa.

Preocupante

En el centro de salud de Chilca, el agua ingreso por el tercer piso, donde se adecuaron oficinas administrativas con material prefabricado.

Correo, conversó por celular con la directora de la micro red Chilca, Isabel Romero que dijo que en el centro de salud de Chilca los trabajadores habrían dejado la puerta abierta y no podía informar, porque no estaba en el establecimiento de salud, porque allí solo están trabajando 4 personas.

“Ya se atendió pero no es emergencia, el personal de recursos humanos está allí, que hayan dejado la puerta abierta el personal que está en el área administrativa es muy diferente”, mencionó.

Cabe recordar, que el centro de salud de Chilca, no funciona todavía porque sus servicios fueron trasladados al cuartel Nueve de Diciembre y otros ambientes y hasta que no se entreguen los trabajos de mantenimiento del antiguo local y de los nuevos ambientes de emergencia y otros servicios ejecutado mediante un IOAR.

Aunque en esta época era raro ver lluvias, ayer se registró una intensa precipitación luego de un día caluroso. Hace unos días hubo granizada en Tarma.