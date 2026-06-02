Los estudiantes de la Institución Educativa Inicial N.° 437, ubicada en el asentamiento humano 28 de Julio, en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, ya disponen de un espacio más seguro y adecuado para el desarrollo de sus actividades tras la instalación de una cobertura de Aluzinc sobre el patio principal del plantel.

Por la educación

La obra fue ejecutada por el Gobierno Regional de Ica como parte de las acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura educativa y a la creación de mejores condiciones para el aprendizaje de los niños.

La nueva estructura permitirá proteger a los menores de la intensa radiación solar y de las altas temperaturas que suelen registrarse en la provincia de Chincha, especialmente durante las horas de mayor exposición al sol.

El patio principal es uno de los ambientes más utilizados dentro de la institución educativa, ya que allí se desarrollan actividades de formación, recreación, dinámicas pedagógicas y diversas actividades escolares.

Con la instalación de la cobertura de Aluzinc, los menores podrán realizar sus actividades en un ambiente más confortable y protegido. Además del montaje de la estructura metálica, la intervención incluyó la instalación de luminarias, contribuyendo a mejorar las condiciones generales del centro educativo.

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