y mejora en la Institución Educativa San Martín de Porres N° 22779, ubicada en el distrito de Tambo de Mora, en la provincia de Chincha, como parte de las acciones orientadas a mejorar la

Nueva cobertura

La intervención incluyó la instalación de una cobertura de aluzinc en las áreas abiertas del plantel, con el objetivo de brindar protección frente a la radiación solar y mejorar las condiciones en las que los estudiantes desarrollan sus actividades escolares y recreativas. De esta manera, los alumnos podrán realizar sus jornadas en espacios más seguros y con menor exposición a los rayos UV.

Asimismo, se ejecutaron trabajos de optimización en el área de cocina y mejoras en el sistema de iluminación, lo que permitirá ofrecer un entorno más adecuado para la preparación de alimentos y el desarrollo de actividades pedagógicas dentro de la institución.

De acuerdo con la información brindada, esta obra beneficia directamente a 120 estudiantes del nivel primario, quienes ahora contarán con mejores condiciones para su aprendizaje, reduciendo riesgos asociados a la exposición prolongada al sol y fortaleciendo su bienestar.

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