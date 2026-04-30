El Gobierno Regional de Ica informó la culminación de los trabajos de mantenimiento y mejora en la Institución Educativa San Martín de Porres N° 22779, ubicada en el distrito de Tambo de Mora, en la provincia de Chincha, como parte de las acciones orientadas a mejorar la infraestructura educativa en la región.

Nueva cobertura

La intervención incluyó la instalación de una cobertura de aluzinc en las áreas abiertas del plantel, con el objetivo de brindar protección frente a la radiación solar y mejorar las condiciones en las que los estudiantes desarrollan sus actividades escolares y recreativas. De esta manera, los alumnos podrán realizar sus jornadas en espacios más seguros y con menor exposición a los rayos UV.

Asimismo, se ejecutaron trabajos de optimización en el área de cocina y mejoras en el sistema de iluminación, lo que permitirá ofrecer un entorno más adecuado para la preparación de alimentos y el desarrollo de actividades pedagógicas dentro de la institución.

De acuerdo con la información brindada, esta obra beneficia directamente a 120 estudiantes del nivel primario, quienes ahora contarán con mejores condiciones para su aprendizaje, reduciendo riesgos asociados a la exposición prolongada al sol y fortaleciendo su bienestar.

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