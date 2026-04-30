Los alumnos de la institución educativa Próceres de la Independencia, en Chincha Alta, a través del municipio escolar, consiguieron la donación de tres millares de ladrillos. El material obtenido mediante gestión con autoridades del Gobierno Regional de Ica se destina para la construcción de un aula, que será para la atención de los estudiantes, que por contingencia vienen ocupando ambientes para el uso de la tecnología.

Construcción de aula

Este año el colegio tuvo una alta demanda de alumnos para el primer año de secundaria y ante la necesidad se usan áreas como la sala de innovación. Frente a esta situación el municipio escolar intervino, “agradecemos al gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado y al vicegobernador Washington Sotelo quienes con su valioso apoyo han donado tres millares de ladrillos, lo cual va servir para la construcción del nuevo salón, ya que, este año se incrementó la cantidad de alumnos”, indicó la alcaldesa Nicoll Sotelo Espinoza.

Agregó que otras de las labores como municipio es la implementación de los servicios higiénicos de la escuela con jabón, para un adecuado lavado de manos. También se está fomentando el reto de la puntualidad, a fin de que los estudiantes lleguen temprano a la institución para el mejoramiento de sus aprendizajes. “Junto a los regidores vamos a seguir trabajando en distintos proyectos por el bien de los alumnos y la institución”, acotó la alcaldesa.

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